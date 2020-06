Mercredi dernier, le conseil communal de Jette a approuvé Quartiercultuur, un budget qui doit permettre aux habitants, jeunes et plus âgés, de réaliser des initiatives socioculturelles pour animer les rues jettoises.

Passer les vacances d'été à Bruxelles est l'occasion d'être créatif avec l'espace public. Grâce au budget Quartiercultuur, Jette offre un soutien financier et logistique à vos projets d'animation d'un jour ou de conceptions de rues de jeux. "Lorsque le projet a un impact sur la voie publique, le service de la mobilité urbaine et espace public traitera le dossier en collaboration avec le service de la culture, par exemple pour les demandes de rues de jeux", explique l'échevine de la Culture et de la Mobilité urbaine Nathalie De Swaef (Groen).

Le projet Zomer in Jette (l'été à Jette) aura également lieu cette année. Il rassemblera les actions créatives et estivales des Jettois, petits et grands, sur le groupe Facebook du même nom.

Un certain nombre d'organisations à but non lucratif ont également soumis des projets à Bruxelles Mobilité pour utiliser autrement l'espace public. "Plus que jamais, nous avons besoin de lieux que les Bruxellois peuvent découvrir d'une autre manière, où les enfants peuvent jouer, les parents peuvent se rencontrer. Donnons aux jettois un staycation inoubliable", conclut l'échevine.