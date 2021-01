Le mois dernier, la Région a rencontré les échevines de la mobilité des communes de Jette et Ganshoren pour réfléchir à un aménagement pour le rond-point Broustin, à la frontière entre les deux communes, connu pour être très accidentogène. "La Région nous a proposé deux petits scénarios, des petits croquis, indique Magali Cornelissen (MR), échevine de la mobilité à Ganshoren. Le premier qui serait une idée des riverains est un grand tournant à droite quand vous arrivez au rond-point depuis la rue de la Constitution. Nous ne sommes pas très enthousiastes. Les rues sont trop étroites. S'il y a une voiture en double file ou des véhicules de secours, toute la rue est bloquée. Le deuxième scénario qui s'inspire davantage de notre proposition est la création d'une petite place Broustin."

La commune de Ganshoren ambitionne de faire de cette place un lieu de convivialité: "Il y a deux petits restaurant et le restaurant gastronomique Bruneau à cet endroit. L'été nous pourrions organiser des activités festives sur cette place. Les demi-tours dans Broustin seront toujours possible mais limités", explique l'élue.



"La Région propose également de bloquer les avenues Broustin et de la Constitutio mais ce n'est pas la solution. Les riverains seraient également pénalisés. Nous pensons qu'il faut réfléchir à une solution qui réglerait en profondeur le problème de mobilité à cet endroit. Les avenues Broustin et de la Constitution sont confrontées à un important trafic de transit. Il faut dissuader les naveteurs de passer par ce quartier et emprunter plutôt l'avenue Jacques Sermont qui est une voie auto plus mais elle a de nombreux feux de circulation. Les automobilsites préfèrent alors emprunter l'avenue de l'Exposition et de la Constitution qui sont plus facile d'accès". La Région étudie les différents scénarios et donnera sa réponse en février.