Le samedi 20 juin 2020 vers 17h00, Frédéric Keteleer, un homme âgé de 39 ans, a quitté son lieu de résidence situé rue du Rempart des Moines à Bruxelles. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Frédéric mesure 1,75 mètre et est de corpulence forte. Il a les cheveux noirs rasés sur les côtés. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de training bleu foncé, une veste de training gris clair, un T-shirt noir et gris avec l’inscription « Calloftiti » et des baskets grises. Il est en possession d’un sac en bandoulière brun.

Frédéric pourrait se trouver en région liégeoise et a besoin de soins médicaux.

Des infos ? Appelez la police au 0800.30.300 (l'appel est gratuit)