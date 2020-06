Elle a les yeux bruns, des sourcils épais et des cheveux mi-longs noirs.

La police, Child Focus et le parquet de Bruxelles sont à la recherche de Caroline Cadin, disparue le mardi 26 mai dernier entre minuit et 01 heure du matin. Cette jeune femme âgée de 22 ans a quitté le centre résidentiel JES SLEEP INN situé à Molenbeek-Saint-Jean, rue des Ateliers. Depuis, elle ne s'est plus manifestée. Caroline Cadin mesure 1,65 m et est de corpulence mince. Elle a les yeux bruns, des sourcils épais et des cheveux mi-longs noirs.

Si vous avez vu Caroline Cadin ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300 ou via Child Focus au n° 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.