Child Focus a lancé un double avis de recherche ce lundi matin.

Abdel Malik Alami et son frère Soufiane Alami (respectivement âgés de 12 et 10 ans) ont quitté le centre d'accueil Fedasil de Neder-Over-Heembeek hier dimanche. Depuis, personne n'a de leurs nouvelles. Tous deux sont arrivés d'Allemagne en tant que mineurs non accompagnés.

Abdel Malik est de corpulence normale, a les cheveux et les yeux noirs. Au moment de sa disparition, il portait un manteau noir, un bonnet noir avec écusson rouge et un pull à capuche fourrée. Son petit frère Soufiane est lui aussi de corpulence normale. Il a les yeux et les cheveux bruns. Lorsqu'il a disparu, il portait un pull noir et rouge et un bonnet noir avec étiquette rouge.

Des informations ? Appelez Child Focus au 116 000 (24/24 - 7/7).