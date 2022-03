Mardi 8 mars dernier vers midi, Vasile Cucorianu, un homme de 37 ans, a quitté son domicile situé rue de Venise à Ixelles. Depuis, il ne s’est plus manifesté. La police invite quiconque aurait des informations ou l'aurait vu à la joindre via le 0800/30 300 (gratuit).

Vasile mesure 1,65 mètre et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns lisses et les yeux bruns. Il est roumain et ne s’exprime que dans sa langue maternelle.

Il souffre d’un retard mental important et est sujet a des tremblements fréquents. Il a une démarche claudicante.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d’une veste beige, d’un pantalon en jeans bleu foncé, de bottines noires et d’une casquette noire. Il porte des lunettes.