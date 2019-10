A la requête du Parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant: Le mardi 22 octobre 2019, vers 20h30, Jean HEYMAN, un homme âgé de 54 ans domicilié à Forest, a quitté son travail situé avenue de Jette à Ganshoren et ne s'est plus manifesté depuis.

Monsieur HEYMAN circule avec une Chevrolet Matys bleue immatriculée 1-NHX-914. Il mesure 1m54 et est de corpulence forte. Il a les yeux bruns et les cheveux brun gris coupés court et une calvitie frontale. Au moment de sa disparition, il portait un T-shirt noir, un pantalon noir et des baskets noirs. Si vous avez vu Jean HEYMAN ou son véhicule ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30300.