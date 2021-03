Avis de recherche : disparition de Mamadou Diallo, 12 ans, à Laeken

Bruxelles

A. F.

Mamadou est originaire de Guinée, il mesure 1m75 et est mince. Il a de courts cheveux foncés et s’exprime en français. Mamadou ne vit à Bruxelles que depuis quelques semaines et pourrait sembler perdu.