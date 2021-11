Le vendredi 26 novembre 2021 vers 20h, Youyssef El Ouadghiri Lafchouch, un homme âgé de 45 ans, a quitté à pied l’hôpital d’Ixelles situé rue Jean Paquot à Ixelles. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Selon l'avis de recherche publié par la police fédérale, "Youyssef mesure environ 1m75 et est de corpulence forte. Il a de mi-longs cheveux noirs et des yeux foncés. Au moment de sa disparition, il portait une doudoune bleue turquoise, un pantalon de jogging noir/gris et des baskets rouges/oranges. Cette personne peut paraître confuse et désorienté".

La police invite les personnes qui auraient des renseignements concernant cette disparition à se manifester via le numéro gratuit 0800 30 300 ou par mail via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.