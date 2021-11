C’est sans doute le plus grand chantier de la législature dans la commune de Jette. La Stib prévoit de réaménager de fond en comble la rue Léon Théodor, longue artère commerçante de la commune du nord de Bruxelles.

La commission de concertation jettoise s’est penchée sur la demande de permis et a remis un avis favorable unanime. De quoi donner de l’élan à ce projet de grande ampleur, même si ce sera au final à la Région de trancher et d’avoir le dernier mot.

L’avis émet cependant des conditions. Parmi elles : faire passer la rue en zone 20. " C’est une condition demandée par l’administration régionale, détaille le premier échevin Bernard Van Nuffel (Ecolo), qui a fait partie de la commission. Dans les faits, la vitesse de 30 km/h est rarement atteinte par le tram, car il y a un arrêt, des carrefours… Il y a également trois grandes écoles, et potentiellement 450 élèves qui circulent dans la rue. Limiter la vitesse à 20km/h est une question de sécurité." À l’heure actuelle, aucun radar n’est prévu pour faire respecter cette limitation… "mais c’est un endroit qui est éligible".

Pour rappel, les rails du tram 19 sont vétustes et doivent d’urgence être rénovés, tout comme le réseau d’égouttage. La Stib profite de ces chantiers pour rénover la rue "de façade en façade" avec un nouvel aménagement de plain-pied, des trottoirs plus larges, des plantations, des arrêts mieux aménagés…

Ce projet, qui va métamorphoser la rue, ne fait cependant pas l’unanimité dans la commune septentrionale. Lors d’une visite sur place il y a quelques semaines, plusieurs indépendants nous confiaient leurs craintes. " Beaucoup de clients viennent en tram. Pendant le chantier, ils vont peut-être aller ailleurs. Vont-ils revenir après ?", soupire Jean du café La Poste.

Le projet prévoit notamment de supprimer la quasi-totalité du stationnement : il ne devrait en effet rester que cinq places, sur la septantaine d’emplacements présents actuellement. Ce qui là aussi soulève des inquiétudes. "Nous ne sommes pas contre le fait de refaire la rue. Mais pourquoi supprimer le stationnement ? On doit transporter des palettes de papier. Comment allons-nous faire ? On a une pétition de plus de 2 000 signatures. Mais on est face à un mur", nous confiait Maxime de l’imprimerie MaxiPrint. Des solutions sont, selon la commune, trouvées via des emplacements de livraison dans les rues adjacentes.

L’avis favorable de la commission de concertation, où siègent instances locales et régionales, montre en tout cas que la commune partage globalement la vision du projet porté par la Stib, même si un avis du collège échevinal est encore attendu dans les prochaines semaines. "C’est un dossier qui doit être mené à bien. On ne peut pas négocier avec la vétusté d’un rail. Les travaux doivent se faire et vont se faire. Le collège est cependant conscient des inconvénients du chantier et des changements liés à l’aménagement. On essaie de trouver des solutions", garantit le premier échevin écologiste.

Les travaux devraient commencer début 2022, ce qui entraînera de facto une coupure de la ligne 19. L’inauguration de la "nouvelle" rue Théodor est attendue pour fin 2023.

Ro. Ma.