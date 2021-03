Il a plu au roi Philippe de conférer la médaille d’Or de l’ordre de la Couronne à M. Abdelaziz Hajmhand. Signé de la main du ministre des Affaires étrangères, le document est parvenu par courrier dans la boîte aux lettres d’Abdelaziz que chacun appelle simplement Aziz.

Son épouse Karima et leurs trois enfants Dima, Samira et Yassin, médecin urgentiste à la clinique Saint-Jean, partagent sa fierté. Et sa surprise ! "Je n’imaginais pas que le Roi de ce beau pays me rende à moi qui suis né à Tanger une reconnaissance si élevée pour le travail que j’ai accompli pendant 38 ans comme chauffeur de bus dans les rues de Bruxelles".

Le petit Aziz a 9 ans, en février 1970, quand il découvre Bruxelles sous la neige. "Cinquante ans ont passé et j’ai le souvenir du trottoir enneigé de la rue Camusel où papa vivait seul depuis deux ans, économisant sou à sou pour réussir à faire venir sa famille."

Papa travaillait chez Durobor tandis qu’Aziz terminait ses primaires. Tendresse quand il parle de ses instituteurs, Mme Vindevogel et M. Scheers "qui m’ont donné le goût d’étudier et m’accueillaient, moi, un fils d’immigrés, sans faire de différence".

À 21 ans, Aziz intégrait la Stib. "J’avais mon diplôme supérieur d’électricité délivré aux Arts et Métiers mais ils avaient besoin de chauffeurs. Ils me disaient : chauffeur, c’est provisoire. Et comme souvent en Belgique, le provisoire est devenu définitif." Il n’a jamais quitté pendant 38 ans le dépôt Delta (Auderghem). Sur les lignes des bus 71, 41, 95, 34, 36, 38, 72, il aurait fait à Bruxelles six fois le tour de la Terre et transporté 2,5 millions de passagers, avec seulement quatre accidents, "tous en droit".