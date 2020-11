La police recherche des témoins dans le cadre d'une bagarre survenue le 25 octobre dernier vers 3h du matin dans le café L'Atmosphère, chaussée de Louvain, à proximité de la Place Dailly à Schaerbeek.

La bagarre s'était poursuivie à l'extérieur de l'établissement, aux abords de la Chaussée de Louvain. Vers 7h, un homme a été retrouvé grièvement blessé dans l'avenue Félix Marchal, à la hauteur du magasin Delhaize Chazal. La victime décèdera des suites de ses blessures.

Dans le cadre de cette enquête, la police recherche de précieux témoins qui se trouvaient dans l'avenue Félix Marchal ou dans ses environs le 25 octobre 2020 entre 03h et 07h du matin. La discrétion est assurée. Si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.