Début 2019, la ministre de l'Environnement Céline Fremault (CDH) annonçait, dans le cadre des journées de l'eau, que cinq étangs bruxellois seraient ouverts à la baignade cet été. Cette liste avait été définie après une étude réalisée par Bruxelles Environnement.

Après des discussions avec le Port, la Ville et les communes pour trouver un accord définitif et lancer les journées de test, il s'avère que seuls trois étangs restent sur la shortlist des autorités bruxelloises, explique Bruzz. Il s'agit des étangs de Neerpede à Anderlecht, de l’étang des Pêcheries à Watermael-Boistfort et de celui du Bois de la Cambre.

Trois week-end seront consacrés à ces essais: les 19 et 20 juillet pour Neerpede, les 27 et 28 juillet pour la Cambre et les 3 et 4 août pour les Pêcheries. Ces essais permettront d'estimer le nombre de baigneurs potentiels pour chaque site, mais aussi d'analyser les impacts environnementaux induits pas cette activité, notamment sur la qualité de l'eau. L'effet sur la mobilité dans le quartier avoisinant sera également observée et les règles d'encadrement nécessaires seront définies.

“Après l’étude, nous avons consulté les autorités concernées. Tout le monde n’a pas accepté le test de la zone de nage“, indique la porte-parole de la ministre sortante à Bruzz.

Le canal et les étangs du Rouge-Cloître qui figuraient dans la première liste ne seront finalement pas ouvert au public. Le Port de Bruxelles a refusé pour des raisons de sécurité et de qualité de l'eau, et la commune d'Auderghem estime que les travaux sur le site ne faciliteront pas l’organisation de tels aménagements.

À noter que si vous voulez participer au projet et vous baigner, il faut s’inscrire sur le site www.expeditionswim.be/. Le nombre de place sera limité.