Les inscriptions sur le site d'Expedition Swim pour pouvoir nager dans les trois étangs bruxellois ouverts au public cet été sont closes. Pour les déçus qui n'ont pas eu le temps d'obtenir une entrée, les organisateurs précisent qu'il sera toujours possible de s'inscrire sur place selon le nombre de personnes présentes. Au total, ce sont un peu plus de 2 000 personnes qui ont réservé leur place pour un des trois week-end de baignade publique.

Pour rappel, durant l'été, trois week-ends seront consacrés à la baignade dans trois étangs bruxellois: Les 19 et 20 juillet pour Neerpede à Anderlecht, les 27 et 28 juillet pour la Cambre à Bruxelles-Ville et les 3 et 4 août pour les Pêcheries à Boitsfort.Ces essais permettront d'estimer le nombre de baigneurs potentiels pour chaque site, mais aussi d'analyser les impacts environnementaux induits pas cette activité, notamment sur la qualité de l'eau. L'effet sur la mobilité dans le quartier avoisinant sera également observée et les règles d'encadrement nécessaires seront définies.

Début 2019, la ministre de l'Environnement Céline Fremault (CDH) annonçait, dans le cadre des journées de l'eau, qu'il serait possible de nager dans des étangs de la capitale cet été. Une liste avait été définie après une étude réalisée par Bruxelles Environnement, pour finalement se restreindre aux trois plans d'eau cité ci-dessus.

Ce week-end, les premiers nageurs pourront bénéficier d'un temps idéal pour plonger dans l'étang de Pede. Des bénévoles et maîtres-nageurs seront présents pour sécuriser l’espace.