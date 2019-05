Ce nouvel outil permet aux locataires de générer leur contrat de bail, l'état des lieux et de recevoir les informations sur la charge des réparations d'un appartement loué.

Ce jeudi, Bruxelles Logement a lancé le site internet www.bail.brussels. Ce nouvel outil permet aux locataires de générer leur contrat de bail, leur état des lieux, ainsi que recevoir les informations sur la charge des réparations et entretiens d'un logement loué.

À Bruxelles, environ 60% de la population est locataire. Pour aider ces derniers, le gouvernment bruxellois a imaginé, dans le cadre de la régorme du bail, ce nouveau site.

L'arrivée de ce nouvel outil met en même temps l'accent sur trois mesures importantes prises à l'occasion de la réforme du bail. Premièrement, les baux-types, élaborées en collaboration avec les représentants des propriétaires et des locataires. Ils reprennent à la fois les dispositions obligatoires et les dispositions facultatives. Ensuite, l'annexe explicative qui a pour objectif d'informer les bailleurs de leurs droits et obligations et de vulgariser les différentes notions jurifiques. Enfin, l'état des lieux qui a une valeur indicative.

"Le site internet bail.brussels vient aujourd’hui en soutien aux locataires et aux bailleurs pour leur faciliter la vie et éviter au maximum les éventuels conflits et litiges", explique la ministre du Logement Céline Fremault (CDH), qui est à l'initiative de ce projet.