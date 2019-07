Ce week-end plus ou moins ensoleillé de fête nationale s’est terminé en beauté hier soir à Bruxelles, avec la visite du prince Laurent et de sa femme, Claire, au parc Royal. Pour le plus grand plaisir des Bruxellois et autres visiteurs, le couple princier a traversé le parc en fête, serrant les mains des passants et discutant avec plusieurs associations qui se trouvaient sur son chemin. Récit.

À l’entrée du parc, Marie-Chantal trépigne d’impatience. Elle est venue spécialement pour l’occasion et dans un but précis: revoir la princesse Claire qui lui avait fait l’honneur de se rendre à la dernière représentation de sa chorale. "Je l’avais invitée mais jamais je n’aurais cru qu’elle viendrait. Elle est venue nous écouter chanter, c’était incroyable." Pour la remercier, Marie-Chantal lui chantera la même chanson que ce fameux jour. "J’espère qu’elle s’en rappellera et qu’elle me reconnaîtra."

Quelques minutes plus tard, la voiture s’arrête devant la grande entrée du parc. Dès que la princesse Claire pose un pied sur le sentier, Marie-Chantal se met à chanter. Tout de suite, la princesse la reconnaît. "Comment allez-vous? Ça fait longtemps!" Plus émue que jamais, Marie-Chantal aura eu ce qu’elle voulait, avec une photo d’elle et de la princesse en prime!

De son côté, le prince Laurent observe les retrouvailles et se met en route vers les animations. "Je ne calcule rien", nous explique-t-il , "je ne fais pas les choses pour une raison. Je suis ici pour fêter la fête de notre pays comme tout le monde."

Pendant une heure , le couple princier arpente donc les allées du parc de Bruxelles, régulièrement applaudi ou interpellé par des citoyens venus pour l’occasion ou tombant par hasard sur le prince et sa femme.

Abdel et sa fille Amina se retrouvent d’ailleurs sur leur chemin et décident de prendre une photo avec le prince Laurent. "En tant que Belge ça me fait énormément plaisir de le croiser. Je m’étais dit qu’en ce jour de fête nationale ça serait un grand honneur de croiser un membre de la famille royale", confie le jeune papa. "Je l’ai souvent vu à la télé mais c’est impressionnant de le voir en vrai", ajoute Amina.

Un peu plus tôt, la reine Mathilde et le roi Philippe ont également fait leur apparition dans le parc. Le couple royal a ainsi fait le tour des associations accompagné d’une horde de journalistes à leurs côtés. Derrière les barrières, une foule de citoyens armés de leur smartphone attendait d’apercevoir le couple. "Je les ai déjà vus ce matin. C’est un honneur pour moi de les revoir, c’est l’occasion d’avoir une rencontre plus directe qu’à la télé. Aujourd’hui est une journée symbolique et très importante qu’il faut fêter!", explique Cédric, habillé aux couleurs nationales.