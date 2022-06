Elle décroche son téléphone lié à sa paire d'écouteurs tout en faisant sa valise pour un avion qu'elle prend le lendemain. On l'entend en même temps envoyer quelques assiettes dans un lave-vaisselle, s'allumer une cigarette, et éteindre BFM TV qui tourne dans son salon. Oscillant entre le sud de la France, Paris et Bruxelles, Anna Toumazoff est plus qu'impliquée dans les luttes féministes, y compris dansà Bruxelles, à l'automne dernier. Elle était là, à chaque manifestation, y compris la première dans les rues du cimetière d'Ixelles :Ces dernières semaines, elle a contribué à médiatiser sur le dossier qui occupe Sihame Haddioui et Michel De Herde . Elle sera d'ailleurs présente, ce mercredi devant l'hôtel de Ville de Schaerbeek, entourée de soeurs de lutte, pour obtenir des réponses du monde politique.