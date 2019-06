Un barbecue ne peut pas s’organiser n’importe où. À Bruxelles, il faut s’intéresser au règlement général de police pour savoir ce qu’on peut faire, ou non.

Première interdiction, pas question de faire un barbecue sur la voie publique, sauf autorisation spéciale de la commune pour un événement particulier. Et chez soi ? Si on possède un jardin il n’y a aucune interdiction, évidemment. Il faut cependant faire attention à la proximité avec le voisinage et aux dégagements de fumée ou d’odeur désagréable, par exemple. Le tout est donc de maîtriser son feu, un travail d’expert parfois. Pour ceux qui ne disposent que d’un balcon, le règlement de police ne dit rien. Il faut alors vérifier le règlement d’ordre intérieur de votre immeuble.

En Wallonie, pas de grandes différences au niveau des règlements. Là aussi, il faut se pencher sur les règlements communaux pour être sûr de son fait. En général, on ne peut pas allumer son barbecue à moins de trois mètres de la clôture de son voisin. Et pour un barbecue en forêt, il vaut mieux y réfléchir. Il est d’ailleurs à noter que certaines communes mettent à disposition des barbecues collectifs qu’il suffit de louer.