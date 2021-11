Une étude commandée par Bruxelles Environnement dévoile 25 mesures destinées à rehausser l’objectif climatique de la Région bruxelloise pour 2030 en matière de réduction des gaz à effet de serre. Les enjeux sont gigantesques, l’impact sur la vie quotidienne des Bruxellois important. Dans dix voire vingt ans, on ne se déplacera plus de la même façon dans Bruxelles, on ne se chauffera plus avec la même source d’énergie, on ne triera plus ses déchets comme aujourd’hui, la canette à usage unique aura peut-être disparu…