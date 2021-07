© Bball in the Sky

Lorsqu’il était petit, Mehdi regardait les étoiles mais il ne les touchait pas. Est-ce pour ça qu’il s’est mis au basket, pour s’en approcher un peu plus ? En tout cas, cela l’a mené à fréquenter assidûment les terrains de sport du Nord et du centre de Bruxelles, près de chez lui. A aimer ces espaces de socialisation, de vie de quartier, de possibilité de rêver plus grand que soi quand on est petit, de retrouver ses potes aussi et de s’occuper par le sport.