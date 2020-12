Par ailleurs, le Musée Magritte est ouvert dès ce mardi. Quant au Old Masters Museum, il rouvrira ses portes ce jeudi 3 décembre.

"Be Modern", sur le thème "De Paul Klee (1879-1940) à Luc Tuymans (né en 1958)", propose une sélection de quelque 150 toiles, œuvres sur papier, sculptures, installations et vidéos réalisées par des artistes belges et internationaux de renom qui retracent l'histoire moderne des Arts visuels avec, comme fil conducteur, leur soif de liberté et d'expérimentation.

En plus de cet éclairage nouveau sur la collection du musée, un volet complémentaire sera présenté au Patio-2 pour mettre en lumière le bouleversement esthétique apporté par le courant minimaliste américain et cela grâce à des prêts, provenant de collections privées, de trois œuvres exceptionnelles de Frank Stella.

D'autre part, les récentes acquisitions du musée seront exposées au niveau -3, certaines pour la première fois. Relevons ici les œuvres de Georges Meurant, Chéri Samba, Agnès Guillaume, Rinus van de Velde ou encore Emmanuel Van der Auwera.

Avec "Art Cares Covid" les MRBAB s'associent au secteur des Arts plastiques particulièrement touché par la crise sanitaire. Un groupe d'artistes, de diverses générations, mais tous basés en Belgique, s'est constitué à travers une plate-forme virtuelle. Il y a ici une sélection d'œuvres de plus de quarante créateurs.

Les MRBAB sont accessibles, avec une réservation souhaitée et une jauge horaire avec des quotas, du mardi au vendredi de 10h à 17h ainsi que le samedi et le dimanche de 11h à 18h. Informations et réservations au 02/508.32.10 et sur www.fine-arts-museum.be