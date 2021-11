C’est un départ qui va redistribuer les cartes de la politique locale ixelloise. Comme nous vous l’annoncions ce mercredi matin, le premier échevin ixellois Bea Diallo (PS) s’apprête à quitter ses fonctions scabinales pour devenir ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement guinéen de transition.

Une démission qui implique de facto un jeu de chaises musicales au sein de la majorité ixelloise Écolo-PS. Actuellement, Bea Diallo occupe la fonction de numéro 2 dans la commune, avec notamment les portefeuilles des Finances, de la Jeunesse, des Sports et des Ressources humaines. Des compétences qui vont devoir être redistribuées à l’occasion du prochain conseil.

Ce mercredi matin, une réunion des socialistes ixellois a déjà été convoquée à l’initiative de Caroline Désir (PS), actuelle ministre de l’Éducation, ancienne échevine et toujours membre du conseil. "C’est un grand changement pour nous. Bea est une figure très importante à Ixelles, nous explique Caroline Désir. On a eu ce matin une prise de contact. On va voir dans les prochains jours comment répartir les compétences, qui va monter comme échevin… Une assemblée générale aura lieu samedi, et ce sera à elle de valider".

À première vue, c’est l’échevin Romain de Reusme (PS) qui semble en pole position pour devenir chef de file et remplacer le désormais ministre guinéen. Actuellement en charge de l’Instruction publique et des Travaux, le trentenaire ixellois, au collège depuis 2016, peut en effet faire valoir la plus longue expérience scabinale.

Contacté par nos soins, le socialiste se refuse à toute projection. "Il y a des étapes à respecter. On a pris acte de la démission de Bea pendant la nuit et on doit donc désormais organiser cette transition. On le félicite en tout cas de prendre ce défi démocratique à bras-le-corps", commente Romain De Reusme.

Une question reste donc en suspens : le numéro 2 d’Ixelles sera-t-il rouge ou vert ? Si tous les mandataires du collège "montent" d’une place, la fonction de premier échevin devrait revenir à Audrey Lhoest (Écolo). Ce que l’intéressée refuse de commenter dans l’état actuel des choses.

"On va analyser la situation dans les jours qui viennent. Des concertations sont en cours", commente le bourgmestre Christos Doulkeridis (Écolo). "On va devoir négocier tous ces changements avec nos partenaires. On a déjà eu des discussions avec le bourgmestre et tout se passe dans une ambiance très constructive", confirme Romain De Reusme.

Notons que le siège de conseiller communal laissé vacant par Bea Diallo devrait être repris par Mamoudou Kane, 37e sur la liste socialiste lors des élections de 2018.