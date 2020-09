L’interdiction de manger et boire sur les marchés pendant trois semaines constitue une catastrophe pour de nombreux maraîchers.

A partir de ce lundi, il sera désormais interdit de boire et manger sur les marchés de la capitale. Une annonce qui sonne comme un couperet pour les maraîchers rencontrés sur le marché de la place Flagey à Ixelles ce dimanche.

“Il n’y a aucune logique dans cette mesure”, s’exclame Yassine, vendeur de fruits et légumes. “On ne s’attendait pas à cela. On pensait qu’ils allaient assouplir les règles mais là ils vont nous tuer. Cela ne va pas résoudre le problème. Les clients veulent goûter avant d’acheter, ce qui est normal. Du coup, nous allons moins vendre. Et peut-on m’expliquer pourquoi les grandes surfaces peuvent continuer à ouvrir et pas les marchés ? Je suis scandalisé !”