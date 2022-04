"Beliris, c'est juste du bonheur. J'ai une enveloppe d'investissements, et je fais plaisir à l'ensemble des communes et en particulier, évidemment, aux communes socialistes." Cette citation de la ministre Karine Lalieux (PS) à l’occasion d’un congrès interne et rapportée par La Libre Belgique enflamme la toile depuis le début de la semaine. Accusations de copinage, demande d’audit de la part d’Écolo et du MR, vives critiques à la NVA, clarifications de la ministre socialiste, multiples articles, pléthore de Tweet… Rarement l’organe fédéral Beliris a autant occupé l’espace médiatique.