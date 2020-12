Au pieds des deux tours de logements sociaux en face de la station Beekkant, une dizaine d'enfants jouent à la balle. Un couple sort de l'un des bâtiments tandis que des jeunes se retrouvent dans le local PCS. Habituellement, c'est avec le sourire qu'ils s'y rendent mais depuis plusieurs semaines, l'inquiétude et la tristesse ont pris le dessus. Et pour cause, l'association en charge d'appliquer le projet de cohésion sociale (PCS) Machtens va devoir laisser sa place à une autre ASBL dès le 1er janvier prochain.

Problème : les membres de l'association des locataires de Molenbeek et Koekelberg (ALMK), qui s'occupent du PCS depuis trois ans, et les bénéficiaires du projet assurent ne pas avoir été informés du changement. "On savait que la convention se terminait à la fin de l'année. Mais comme on a que des retours positifs, des locataires, du Logement Molenbeekois et de la Région, qui subsidie le projet, on s'attendait à pouvoir poursuivre notre travail. Et au final, c'est une association contactée par le Logement pour prendre notre suite qui nous a prévenus", explique David Vanhoolandt de l'ALMK.

Du côté des bénéficiaires du PCS, c'est l'incompréhension qui règne. "Le PCS n'est pas qu'un lieu de rencontre qui propose des animations. Ce sont des personnes sur lesquelles j'ai pu m'appuyer quand tout allait mal, témoigne une jeune molenbeekoise. Est-ce normal de vouloir détruire cette famille de cœur ? Le projet nous est adressé alors pourquoi ne pas prendre notre avis en compte ?"

Lorsqu'ils ont appris la nouvelle, les jeunes se sont mobilisés, n'hésitant pas à toquer à la porte de la direction du Logement mais aussi de la secrétaire d'Etat en charge du Logement. "La secrétaire d'Etat nous a écouté mais sans rien faire et la direction du Logement ne nous a même pas laissé parler. Leur décision était déjà prise, on ne s'est pas sentis écoutés."

Outre l'absence d'explications, les jeunes s'interrogent sur la légitimité de l'association choisie pour assurer le projet dès l'an prochain. "Il a fallu du temps pour qu'on fasse confiance à l'équipe en place et maintenant qu'on a créé de vrais liens, on nous impose des personnes qui ne connaissent pas le quartier. Et puis, l'ASBL D'Broej est focalisée sur le travail avec les jeunes et n'est pas compétente en matière de logement. Pourtant, le PCS s'adresse aux locataires des tours et ne se limite pas à accueillir les enfants : les assistantes sociales font aussi un gros travail avec les parents."

De son côté, le président du Logement Molenbeekois estime que l'ALMK ne remplissait pas toutes ses fonctions. "Il y a un travail qui n'a pas été fait auprès de certaines personnes, certains collectifs, sauf tout récemment avec des jeunes dans une émission radio, a expliqué Mohamed Daif à SudPresse. Mon souci, c'est d'avoir une ASBL qui s'entend avec tout le monde, d'avoir des choses positives où il y avait des problèmes. Et les jeunes continueront de faire partie intégrante du projet. Et s’ils ne le désirent pas, ils peuvent créer d’autres projets également."