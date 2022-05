Belgian pride: des passages pour piétons peints aux couleurs de l'arc-en-ciel à Bruxelles Bruxelles Belga Dans le cadre de la Belgian Pride, une série de passages pour piétons, situés notamment places Flagey, Schuman, Rogier et autour du campus de la VUB ont été peints aux couleurs de l'arc-en-ciel, a indiqué jeudi le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt. © BELGA

Plusieurs feux tricolores ont été adaptés, notamment place Schuman, place Rogier, à la porte de Flandre et à la gare d'Etterbeek. L'éclairage des différents tunnels a été adapté à divers autres drapeaux du mouvement LGBTQI+: la porte de Halle portera les couleurs de la bataille de la communauté transgenre et le tunnel du Botanique portera les couleurs de la communauté pansexuelle.



"En portant les couleurs de la communauté LGBTQI+ à travers la ville, nous voulons dire clairement que tout le monde est le bienvenu ici, et que la lutte contre les discriminations LGB et la transphobie n'a pas encore disparu. Je suis très reconnaissante que tant de partenaires acceptent d'y participer", a commenté la ministre Van den Brandt (Groen).



De son côté, la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, Nawal Ben Hamou (PS), a remercié Bruxelles Mobilité "pour ces actions positives qui rendent notre espace public plus inclusif vis-à-vis des personnes LGBTQIA+. Comme le prévoit l'action 29 de notre Plan Bruxellois d'inclusion des personnes LGBTQIA+, il est important que notre Région puisse illustrer de manière visible et durable son soutien à toutes les diversités bruxelloises".



De son côté, la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a également pris l'initiative cette année de colorer plusieurs passages piétons de son campus en arc-en-ciel. En collaboration avec la Région bruxelloise, les passages cloutés des boulevards de la Plaine, Général Jacques et du Triomphe ont été peints aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ils ont été inaugurés officiellement mercredi.