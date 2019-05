La RainbowHouse s'oppose fermement à la participation au cortège de la N-VA. Elle a aussi voté pour la non-participation de tous les partis politiques à la parade.

A quelques heures de la 24e édition de la Belgian Pride, ce samedi 18 mai à Bruxelles, le conseil d'administration de la RainbowHouse, son équipe et ses membres s'opposent publiquement à la participation au cortège de la N-VA. L'organisation avait déjà écarté le parti flamand de son débat politique "Vers de fières élections" le 10 mai dernier. Elle tient à rappeler que la Pride n'est pas seulement un événement festif : "C'est avant tout une manifestation politique, fondée sur des revendications et un thème annuels, ainsi qu'une charte des valeurs. Participer à la Pride n'est pas un droit mais un engagement politique à soutenir cette charte des valeurs et les exigences du mouvement LGBTQI+ organisateur."

La RainbowHouse voit ainsi d'un mauvais oeil le fait que la N-VA ait claqué la porte du gouvernement fédéral le 8 décembre 2018 sur base de son refus explicite de soutenir le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières des Nations Unies. Ce dernier repose pourtant sur les principes consacrés par la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits humains. L'organisation pointe par ailleurs les propos transphobes de Théo Francken sur la lingerie masculine en août 2018. "La Rainbowhouse Brussels et d’autres associations LGBTQI+ ont dénoncé ces propos haineux, comme d’autres sorties racistes, et ont exigé des excuses qui n’ont jamais été présentées."

Lors du conseil d’administration de la Pride, la RainbowHouse Brussels, qui compte pour un tiers des voix, a également voté pour la non-participation de tous les partis politiques à la parade, considérant que ce n’est pas leur place. Sa position est toutefois restée minoritaire. La N-VA pourra donc également défiler cette année.