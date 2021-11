Bento est un collectif d’architectes, créé il y a deux ans, qui met l’expérimentation de la matière au centre de ses réflexions. Charles Palliez, Florian Mahieu et Corentin Dalon, ont choisi de travailler sur la matière vivante, et plus précisément le mycélium, la partie végétative du champignon. "Nous voulons passer de la ville qui consomme à la ville qui produit", explique-t-ils.

© Bento

Leur objectif est de travailler ce matériau et de le développer en tant qu’isolant. En effet, ils veulent réduire le gaspillage énergétique généré par la mauvaise isolation des bâtiments qui ont moins d’inertie que les vieilles bâtisses de maçonnerie. "Si les architectes ne se positionnent pas, nous verrons l’ensemble du parc immobilier couvert par des façades prêtes à l’emploi, anti-architecture et catastrophe matérielle", expliquent-ils.

Le collectif milite pour recourir à des matériaux naturels, que ce soit pour les constructions neuves ou la rénovation. Les matériaux à base de mycélium et de chanvre ont de bonnes qualités isolantes, grâce aux fibres végétales et à leur masse volumique très faible. "Nous savons que c’est une technique de production réplicable facilement à Bruxelles, en utilisant des matériaux locaux ."

Selon eux, il y a énormement de plateaux vides dans la capitale. L’idée est de faire pousser le mycélium sur ces plateaux.

L’avantage des matériaux naturels, c’est qu’ils ont des qualités intrinsèques qui les rendent adaptés aux enjeux multiples de la construction. " Le mycélium permet de créer des matériaux 100 % écologiques qui ne produisent aucun déchet. Il permet d’enlever tout ce qui est colle, éléments chimiques ; il est hydrofuge et ignifuge et il a un fort potentiel acoustique et thermique."

Ces matériaux naturels peuvent être utilisés en porteur, en remplissage, en enduit, en isolant, en couverture. Ils permettent d’assurer un air sain et une respiration naturelle des bâtiments. "Nous voulons imaginer la ville comme ville vivante, à partir de matériaux bio-sourcés, et sensibiliser sur le fait qu’en ville on peut créer de la matière ." Pour l’heure, ils en sont à la phase d’expérimentation et souhaitent passer prochainement à la production.