Cette action de solidarité conjointe s’est déroulée les 22, 23 et 24 décembre dans les locaux du CPAS. L’objectif était de garnir les traditionnels colis alimentaires distribués par le CPAS avec des jouets récoltés par l’ASBL. Des animateurs du projet de cohésion sociale (PCS) se sont rendus au CPAS pour aider les équipes du CPAS à offrir des cadeaux aux enfants. Ces derniers ont ainsi reçu des jeux de société, des jouets ou encore des peluches.

"Je me réjouis particulièrement de cette collaboration entre nos services et un acteur important dans l’action sociale. C’est en rassemblant nos forces que nous pouvons répondre le mieux aux attentes et aux besoins des Berchemois, et notamment ceux qui sont les plus fragiles", indique Jean-François Culot, président du CPAS.

Au total, 150 cadeaux ont été distribués et 80 familles se sont déplacées jusqu’au CPAS.