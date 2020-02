La mesure est à l'ordre du jour du conseil communal de ce soir.

Berchem-Sainte-Agathe est confrontée à un nombre croissant d’incivilités et d’actes de malpropreté sur son territoire. Lutter contre ces incivilités nécessite d'identifier les fauteurs de trouble qui, pour être poursuivis, doivent être constatés en flagrant délit. "Il est inimaginable de contrôler la totalité du territoire de manière physique 24h/24, nous pensons donc qu’il est souhaitable de recourir à l’utilisation de caméras", indiquent la majorité communale dans un communiqué.

Ce soir lors du conseil communal, elle proposera ainsi l'installation de caméras de surveillance pouvant être fixées pour une durée temporaire et facilement déplacées, compte-tenu des finalités. "Le matériel est coûteux et régulièrement supplanté par des technologies plus performantes. Il est dès lors plus avantageux pour la commune de passer par un marché de location de caméras et de services", précise Saïd Chibani (cdH), échevin de la Propreté publique.

La technologie de ces caméras permet de procéder à la collecte d’images pertinentes et de faire la preuve des incivilités commises. "L’usage de telles caméras fait l’objet de dispositions particulières en matière de sécurité des traitements des données à caractère personnel, conformément aux règlements, lois et arrêtés royaux en vigueur. Mais d’ores et déjà une période d’essai nous a permis de verbaliser de nombreux contrevenants pollueurs", ajoute le bourgmestre Joël Riguelle (cdH).

Si le conseil approuve la mesure, la mise en place de caméras de surveillance fixes temporaires se fera sur l’ensemble des voiries communales, jusqu’au 31 décembre 2021. Les objectifs que s’est fixé la majorité seront de prévenir, constater ou de déceler des infractions contre les personnes et les biens et de contrôler le respect des règlements communaux et de maintenir l’ordre public.