Cette semaine, le parvis de l’Église Sainte-Agathe sera rythmé par les concerts de Podium Parvis. Gratuit, l’événement aura lieu jeudi de 15 h à 21 h 30 et vendredi et samedi de 10 h à 21 h 30. Au programme : beaucoup de musique, des ateliers de dance et de tai-chi, un conte musical et des performances. Deux pièces de théâtre sont également au programme, dont celle de Mousta Largo, un chanteur et musicien schaerbeekois originaire du Maroc. Le Brussels Fair 5-tet, un ensemble issu de l’académie de musique de Berchem, sera aussi de la partie avec du jazz.