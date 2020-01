L'arrêt de l'extension de l'école a été acté lors du dernier conseil communal.

Le conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe était animé ce lundi. De nombreux parents ont fait le déplacement pour un point précis de l’ordre du jour : l’arrêt de l’extension de l’école néerlandophone De Knapzak. Face au boom démographique, les autorités communales ont installé des classes-conteneurs sur le site de l’école Openveld en juin 2018. A l’époque, le bourgmestre Joël Riguelle annonçait la création prochaine d’une école néerlandophone. Le projet est aujourd’hui reporté, faute de budget et de terrain.

"En novembre dernier, une échevine est venue de manière impromptue nous annoncer dans la cour de récré que l’école De Knapzak allait fermer en 2027, explique une maman d’élèves. Ca fait des années qu’on nous promet la construction d’une nouvelle école néerlandophone et là, la commune revient en arrière, on ne peut pas accepter ça." Les parents craignent notamment de ne pas trouver de place ailleurs. "Les petits qui sont actuellement en première et deuxième maternelle risquent de se retrouver à la rue car la commune n’a pris aucune disposition pour les aider et que les listes d’attente dans les autres écoles sont interminables."

Dans l’opposition, Vincent Riga (OpenMR) dénonce un deux poids deux mesures. "Le manque de places côté néerlandophone est sur la table depuis 2008. Douze ans plus tard, aucune réponse n’a été apportée. A côté de ça, il n’a fallu que trois ans au bourgmestre pour inaugurer une école francophone. La différence de traitement est flagrante, d’autant que Sven Gatz (OpenVld), ministre en charge de l'Enseignement néerlandophone à Bruxelles, est prêt à subsidier 80% des frais."

De son côté, le bourgmestre assure que la commune n’a pas les moyens de prendre en charge les 20% restants. "On ne peut pas demander à des petites communes de sortir autant d’argent aussi facilement. La Région bruxelloise ne nous a octroyé que 200 000 euros de dotation sur les dizaines de millions qu’elle avait à sa disposition."

L’absence de terrain suffisamment grand est également avancée. "Nous voulions acheter un terrain de 5 000 m² à Comensia mais il s’est avéré qu’il était trop pollué et que Comensia n’avait pas le budget pour prendre les coûts d’assainissement en charge." Rappelant qu'il n'a "rien contre les néerlandophones, j'ai été prof de néerlandais pendant des années", Joël Riguelle se dit ouvert à tout partenariat qui permettrait de concrétiser le projet d'école sans mettre à mal les finances de la commune.