Je suis responsable de la sécurité des gens sur ma commune", indique Christian Lamouline. C’est la raison pour laquelle le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe a pris un arrêté du bourgmestre cette semaine.

Depuis le mois d’octobre, une quarantaine de personnes migrantes occupent un bâtiment abandonné, avenue Gisseleire Versé. Il s’agit de l’ancienne seigneurie (résidence pour séniors, NdlR) Le Saule qui a fermé depuis plus de dix ans. L’immeuble est devenu un centre pour réfugiés en 2015 puis a été de nouveau abandonné il y a deux ans. Depuis le mois d’octobre, il est occupé illégalement par des migrants dont de nombreuses familles et enfants "Ils vivent dans des conditions déplorables, précise Christian Lamouline. À l’abandon, ce bâtiment n’est pas du tout adapté pour accueillir ces gens sur une longue durée et les expulser serait complètement inhumain."

Le propriétaire de l’immeuble est un consortium privé qui projette de créer un centre psychiatrique privé, dont la demande de permis d’urbanisme a d’ailleurs été déposée à la commune.

Depuis le début de l’occupation, Christian Lamouline a contacté par e-mails et courriers postaux ce consortium. Il n’a jamais répondu. Les courriers reviennent à l’envoyeur. "Je somme le propriétaire de sécuriser les lieux, de procéder à des travaux pour assurer un minimum la sécurité des occupants." Le Siamu est venu constater l’état du bâtiment et lister les travaux essentiels à effectuer. Il s’agit de la remise en état du boîtier du compteur électrique, l’installation d’extincteurs, la condamnation de pièces jugées trop insalubres pour être occupées et la signalisation de chemins d’évacuation.

En l’absence de réponse sous quinze jours, les services de la commune procéderont à ces travaux mais la facture sera envoyée au propriétaire. Le bourgmestre est en relation avec les associations qui s’occupent des migrants et, en parallèle, il a pris des contacts avec la Région afin de leur trouver un autre endroit où vivre dans des conditions décentes.