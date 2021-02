Cette semaine, et au regard de la situation de grand froid, l'aide aux personnes les plus précarisées sera renforcée sur plusieurs niveaux. Dès ce lundi, un accueil pour les personnes sans-abris sera mis en place en journée. L’épicerie sociale du CPAS ouvre ses portes aux sans-abris du lundi au vendredi de 9h à 16h avec possibilité de boire une soupe chaude. Le CPAS prévoit par ailleurs la livraison de colis à domicile aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer à cause de la neige et du gel.

Des maraudes seront organisées durant la semaine par les services sociaux du CPAS. Enfin, la cellule Logement orientera les personnes dans le besoin vers un accompagnement spécifique vers les structures d’accueil d’urgence régionales.

"L’objectif est d’accueillir au maximum les personnes fragilisées et en détresse et de renforcer nos services de première ligne face à des conditions hivernales rudes", précise Jean-François Culot, président du CPAS.