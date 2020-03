La cellule d'accompagnement est joignable par téléphone pour toute question.

Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe a ouvert une cellule d’accompagnement à destination des Berchemois pour informer les personnes âgées des services d’aide à domicile disponibles, et pour maintenir le contact avec les personnes impactées par la fermeture temporaire du centre de soins de jour Tournesol et du centre de jour Hortensias. Et plus largement pour les habitants de la commune qui ont des questions sur les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

La cellule d’accompagnement est joignable par téléphone au numéro 02/482 16 16. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et une permanence limitée est assurée le week-end. Toutes les informations relatives aux mesures prises par le CPAS se trouvent sur le site cpasberchem.brussels.

Martin de Drée, sécrétaire-général et Jean-François Culot, président du CPAS remercient leur personnel qui assure la continuité des services en faveur des personnes les plus fragiles de la commune : "Nous tenons, avant tout, à remercier le personnel du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe de tous les efforts mis en place pour poursuivre leurs missions et en particulier au personnel de la résidence pour seniors Val des Fleurs qui s’occupe de nos aînés, ainsi que nos services d’aide à domicile qui fournissent un soutien de première ligne aux domiciles de nos personnes âgées."