96 bénévoles ont répondu à l'appel de la commune.

La commune de Berchem-Sainte-Agathe a commandé plus de 25 000 masques pour ses habitants et la distribution par phase est sur le point de débuter. Parallèlement, l’administration a également lancé un appel à bénévoles pour la découpe de tissus et la confection de masques et ceci afin de compléter la commande initiale.

Ce sont pas moins de 96 bénévoles qui ont répondu présent et qui consacrent une grande partie de leur temps à la réalisation de masques en tissu. "Les tissus découpés ont été distribués et les premiers masques (environ 2 000) sont déjà de retour et très réussis, annonce la commune dans un communiqué. Un tout grand merci à ces personnes pour leur engagement solidaire !"