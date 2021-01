Déposée par le chef de groupe MR Geoffrey Van Hecke, la motion contre la taxe kilométrique et le projet de réforme fiscale SmartMove du gouvernement bruxellois a été votée à cinq voix pour (MR + NVA) et 4 voix contre (Ecolo) jeudi soir lors du conseil communal. Les autres formations politiques (Liste du Bourgmestre et PS) se sont abstenues.

Depuis le début, le MR s'oppose à ce projet de réforme fiscale sur la mobilité bruxelloise. "La mobilité se doit d'être gérée de manière unifiée et non régionalisée, précise Geoffrey Van Hecke. Dans ce dossier, il a fallu réfléchir en tant que belge et non bruxellois ou berchemois. Ce projet serait une énième taxe supplémentaire pour les belges, qui bien souvent dépendent de leur véhicule pour aller travailler et de facto subvenir à leurs besoins. Il est impensable de pénaliser davantage les travailleurs, déjà si fragilisés par la crise sanitaire, bien que les libéraux encouragent l'application du télétravail".

"Si l'idée de base vise à désengorger Bruxelles de ses navetteurs et rendre l'air de meilleur qualité, nous rappelons que la priorité pour Bruxelles-Ouest est d'obtenir la venue du métro jusque Berchem et désenclaver la région, ajoute l'élu de l'opposition libéral. De plus, l'Open MR a toujours défendu le développement durable et pousse sans cesse pour un remplacement du parc automobile par des véhicules plus propres et plus silencieux. Enfin, la formation soutient une politique de reboisement, censée améliorer le bilan carbone".

Le bourgmestre de Berchem juge la motion du MR sur la taxe kilométrique intéressante. "Au sein de la Liste du Bourgmestre, nous sommes pour une réflexion sur l'usage de la voiture, indique Christian Lamouline (CDH). Nous sommes pour la diminution de son utilisation surtout sur les petits trajets. Nous souhaitons développer des alternatives à la voiture". Tout comme le MR, l'élu humaniste plaide pour l'arrivée du métro à Berchem. En revanche, le bourgmestre de Berchem considère que la motion berchemoise ne va pas influencer le projet régional. "Cela ne va rien changer".