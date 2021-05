La commune de Berchem-Sainte-Agathe a obtenu en avril son premier contrat quartier durable avec son projet "Réenchantons la Cité Moderne". Ce quartier, avec l'ensemble Jean-Christophe, s'étend sur 18 hectares et se situe à proximité de l'hôpital Valida. Destiné aux quartiers socio-économiquement fragilisés, cet outil régional a pour objectif le développement urbain et l'amélioration des conditions de vie des habitants.

La course du projet a commencé pour le bourgmestre Christian Lamouline (CDH). "Nous rentrons dans la première phase du contrat qui est celle de la constitution du programme de base afin de définir ce qu'on va faire de ce quartier. Pour avril 2022, ce programme doit être validé par le Collège communal et la Région. Et ensuite on pourra commencer la mise en œuvre".

Pour le bourgmestre, le programme devra s'articuler autour de trois grands axes : "Nous devons créer de équipements collectifs qui n'existent pas". Il y a 100 ans, lors de la construction de la cité moderne imaginée par l'architecte avant-gardiste Victor Bourgeois, les fonds pour construire ces équipements ont manqué. " Une crèche est nécessaire, une maison de quartier aussi, ajoute Christian Lamouline. Les habitants n'ont pas de salle pour se réunir. Il faudrait également des nouveaux équipements sportifs". Le deuxième axe serait de "repenser l'espace public, le schéma de circulation place Ruelens". Et le troisième axe concerne la construction de logements d'urgence "pour cux qui font face à un coup dur". "Il en manque dans ce quartier", ajoute l"édile. Concrètement, ce programme va s'appuyer sur ces trois axes pour définir les aménagements prévus pour redynamiser ce quartier, jugé "cité dortoir". Par exemple, la construction d'une crèche est assurée mais reste à savoir où elle sera placée.

Pour rédiger ce programme de base, sorte de cahier des charges, la commune doit sélectionner un bureau d'étude, recruter une équipe de pilotage et impliquer les résidents du quartier. "Je vais écrire à tous les habitants de la Cité Moderne et de l'ensemble Jean-Christophe pour les informer de la création d'un comité avec une dizaine de représentants d'habitants. En septembre, il y aura une assemblée générale où on espère recevoir les candidatures des riverains". Pour mener à bien ce rojet la commune bénéficie de 13 millions d'euros. En parallèle à ce programme, d'autres projets sont mis en place comme la rénovation des logements par la Société immobilière Comensia et des travaux rue des Combattants. Pour Christian Lamouline : "ce contrat c'était la dernière pièce du puzzle pour redynamiser ce quartier".