Le bourgmestre et le collège ont décidé de la retirer du budget, "comme si elle n'avait jamais existé", précise le bourgmestre Christian Lamouline (CDH). "Le Covid se prolonge, les voyages sont toujours empêchés et l'un des seuls endroit où les gens peuvent se détendre, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, est leur piscine, poursuit le bourgmestre. Dans cette période difficile où on souhaite soutenir les gens, on ne trouve pas cette taxe adéquate. Plutôt que la modifier, nous avons décidé, pour plus de clarté, de retirer cette taxe du budget avec effet rétroactif". Cette décision est soumise au vote du conseil communal la semaine prochaine.

La taxe piscine fait partie du budget 2021 de la commune de Berchem-Sainte-Agathe, voté en automne 2020. Elle s'élève à 250 euros pour les piscines privées et 1500 euros pour les piscines à usage professionnel. L'opposition avait alors dénoncé cette taxe.