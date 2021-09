Les participants doivent télécharger, et imprimer, sur le site de la commune le formulaire avec un croquis du Manneken-Pis à remplir. Des détails du costume peuvent être réalisés sur une feuille à part.

Les dessins doivent être adressés à la maison communale le 15 octobre au plus tard. Ensuite le Collège décidera du grand gagnant. Le costume sera offert, lors d'une fête, et porté en 2022 par le Manneken-Pis. Il rejoindra par la suite sa célèbre et imposante garde-robe au musée.

1082 est le code postal de la commune de Berchem-Sainte-Agathe. Comme Etterbeek a offert le 1040ème costume du célèbre ketje bruxellois (cf photo), la Ville de Bruxelles a proposé à Berchem de concevoir, et offrir, le 1082ème costume du Manneken-Pis., estime le bourgmestre, Christian Lamouline (CDH) sur le site de la commune. La commune du nord-ouest de la région bruxelloise lance un concours aux citoyens et associations de la commune pour les impliquer dans la création du costume. Les citoyens sont donc invités à dessiner un costume typiquement berchemois pour la célèbre statuette.