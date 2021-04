Pour informer les habitants et éventuels futurs bénéficiaires, le CPAS publie de nouvelles brochures explicatives qui seront distribuées à tous les Berchemois.

La crise sanitaire s'éternise mettant parfois les personnes les plus fragiles dans le désarroi jour après jour. Le CPAS (centre public d'action sociale) de Berchem-Sainte-Agathe a mis en place un nouveau plan d'accompagnement particulièrement destiné aux familles monoparentales, aux indépendants et artistes, aux écoliers qui éprouvent des difficultés scolaires et aux jeunes de 18 à 25 ans, étudiants ou non. Ce plan propose de nouvelles aides qui peuvent être financières, matérielles, sociales, médicales, médico-sociales ou psychologiques. oncrètement, le CPAS peut ainsi financer un soutien scolaire, des frais médicaux, un accompagnement psychologie, aider au paiement de factures ou pallier à une baisse de revenus. Les aides peuvent être, si besoin, ponctuelles ou récurrentes.