Tout le week-end, c’est la commune de Berchem-Sainte-Agathe qui a accueilli sa kermesse. Une petite foire et une brocante se sont installées autour de l’église, juste à côté de la place du Dr Schweitzer.

Derrière sa petite roulotte à moules et escargot, Sandra est au rendez-vous depuis 43 ans. “On est là depuis vendredi. cela fait du bien de revenir. Il était temps. L’ambiance est très bonne, très familiale”.

© DEMOULIN BERNARD

À côté, Gérard regarde sa fille dans le carrousel. “Nous avons habité là quelque temps et j’ai conservé un bureau ici, Nous sommes donc venus avec les enfants pour se balader. On va faire la foire et aussi la brocante mais cette année elle vraiment minuscule. Dans mon souvenir, c’était plus grand. C’est peut-être dû aux restrictions sanitaires”.

© DEMOULIN BERNARD

En effet, dimanche, la brocante n’était pas très fournie. “Il paraît que le samedi il y a plus de brocanteurs et de passants, confie Sharon, Berchemoise d’origine, derrière son étal rempli de vêtements d’enfants. Les gens d’ici m’ont dit que la communication n’avait pas assez bonne cette année. Je n’étais pas là hier. Cela faisait longtemps qu’on voulait faire une brocante car nous avons eu des jumelles et nous avons plein de vêtements et accessoires à vendre.