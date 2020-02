Ces caméras seront utilisées, dans un premier temps, par les brigades d’intervention, les bikers et les motards.

Le conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe a voté ce lundi l'autorisation pour sa zone de police d’utiliser prochainement des caméras piétons » ou « bodycams » sur le territoire de la commune.

Une fois installées sur les policiers et policières, ces petits caméras pourront enregistrer les conditions de déroulement d’une intervention, améliorer ainsi le compte-rendu des interventions à l’égard des autorités de police administrative et judiciaire et apaiser les relations entre les policiers et leurs interlocuteurs. "Lors de toute intervention, les forces de l’ordre préviendront préalablement leurs interlocuteurs de l’enregistrement du contenu de leur échange. D’après les expériences d’autres zones dans le pays, l’intervention de la bodycam peut, dans certaines situations, favoriser une désescalade, c’est-à-dire un retour au calme après un incident", » explique Joël Riguelle (CDH), bourgmestre et en charge de la police.

La caméra sera visible pour le citoyen et n’enregistrera que si la caméra est activée par l’agent de police lui-même. Le cadre légal est clair : le policier doit impérativement signaler le déclenchement de la vidéo et le citoyen ne peut pas s’y opposer.

Le traitement des données à caractère personnel a été largement examiné et validé par le Data Protection Officer (garant de la protection des données à caractère personnel) de la zone de police.

Ces dispositifs seront utilisées, dans un premier temps, par les brigades d’intervention, les bikers et les motards.