La commune invite les commerçants et les habitants à participer au concours Les lumières de Berchem-Sainte-Agathe en illuminant leur façade, leur balcon ou encore leur vitrine afin d’égayer les quartiers de la commune durant la période des fêtes. Les participants sont invités à s’inscrire jusqu’au 7 décembre et à transmettre des photos de leurs réalisations entre le 14 et le 21 décembre.

Un jury sélectionnera ensuite les plus belles créations sur la base de clichés envoyés par les participants. À la clef ? Pour les habitants, des chèques commerces allant jusqu’à 200 euros et, pour les commerçants, un encart publicitaire dans le journal communal Berchem News. Envie de participer ? Cliquez sur ce lien.

Par ailleurs, la commune a décidé d'abandonner tapis rouge et sapins sur les devantures des commerces. Cette année, les commerçants auront l’opportunité de faire décorer leur vitrine par l’artiste-peintre belge Hugo De Jesus, qui utilise une peinture respectueuse de l’environnement. Cent commerçants pourront profiter de cette initiative et orner leur vitrine pendant les fêtes de fin d’année.