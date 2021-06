Des musiciens vont jouer chaque samedi entre 14h et 16h sur le Parvis et/ou la Place Schweitzer". Des petits spectacles en plein air, des chasses aux trésors et des expositions seront également programmés. "Les travaux d’aménagements de l’espace vert près du Parvis ont commencé et la terrasse en bois sera bientôt installée", annonce également le bourgmestre. Ce dernier précise également que ces événements sont tributaires du temps.

Le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe, Christian Lamouline (CDH) s'est réjouit de ces animations sur les réseaux sociaux. "