Vendredi dernier, les panneaux de la rue de l’Église à Berchem-Sainte-Agathe indiquant la présence d'une rue scolaire, soit la fermeture de la rue aux voitures aux heures d'entrées et sorties de classes, ont été bâchés. En effet, le dispositif limitant la circulation des voitures dans cette rue a été suspendu par le Collège pour des raisons de sécurité. Cette décision a déconcerté de nombreux parents empruntant cette rue.

Ce mercredi, le bourgmestre a alors rencontré la direction de l'école pour trouver une solution. La rue de l’Église redeviendra donc rue scolaire à partir de ce lundi 29 mars et cela même si les écoles seront fermées suite aux nouvelles restrictions sanitaires car l'école maternelle n'est pas concernée.

Pour mémoire : la rue scolaire a été décidée en 2019 et sa mise en œuvre en 2020. "C'est une initiative des écoles néerlandophones maternelle et primaire, Sint Albertus et Sint Jozef, situées sur cette rue, rappelle Christian Lamouline, bourgmestre CDH de Berchem. Nous avions fourni les barrières et les écoles étaient chargées de les fermer et de les rouvrir deux fois par jour aux heures prévues. Malheureusement, avec le Covid notamment, les écoles ne pouvaient assumer la gestion de ces barrières. Sur ce, la police nous a dit que si la gestion des barrières était trop aléatoire, cela devenait dangereux pour ces usagers. C'est pourquoi, nous avons décidé avec le Collège de mettre fin à cette rue scolaire".

Conscient de l'importance d'un tel dispositif pour les familles, le bourgmestre a rencontré la direction des écoles ce mercredi pour trouver une solution. "Pour les quelques mois à venir jusqu'à la fin de l’année scolaire, nous avons convenu que les écoles continuent de gérer les barrières du matin et que le personnel du service prévention prendrait en charge les barrières l'après-midi (ou à midi pour le mercredi). Je dois passer par mon Collège pour entériner cette décision mais les membres du collège m'ont déjà dit qu'ils la soutenaient". A partir de ce lundi, les barrières de la rue de l’Église vont donc limiter la circulation pendant les 30 minutes de la sortie et de l'entrée des classes. Le matin l'horaire est d'ailleurs modifié. La rue sera scolaire entre 8h15 et 8h45.

"Nous avons également décidé que nous allons évaluer ce dispositif auprès des riverains et des parents, ajoute le bourgmestre de Berchem. Notre objectif est de s'assurer que le dispositif fonctionne correctement en septembre, à la rentrée 2021. Je vais également demander un subside auprès de la Région pour obtenir davantage de personnels pour gérer cette rue scolaire".