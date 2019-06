Six personnes ont été blessées dimanche matin dans un accident de la route à Berchem-Sainte-Agathe, non loin de la basilique de Koekelberg, indiquent les pompiers de Bruxelles et la zone de police locale concernée.

Les victimes ont été emmenées à l'hôpital mais leurs jours ne sont pas en danger. L'accident a eu lieu vers 06h20 avenue Charles Quint. Une voiture avec six occupants à son bord circulant en direction de la basilique a, pour une raison encore inconnue, quitté sa bande de circulation à hauteur de l'avenue des Bardanes. Le véhicule a d'abord percuté un arbre puis un poteau d'éclairage.

Les faits ont eu lieu à hauteur d'un léger virage vers la droite, a détaillé la zone de police Bruxelles Ouest, qui dit en ignorer en les causes. Le soleil levant pourrait en être à l'origine.

Les six occupants de la voiture ont été blessés et dû être emmenés à l'hôpital. Ils seront entendus ultérieurement pour déterminer les circonstances de l'accident.