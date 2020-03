Trouver un job étudiant n’est pas toujours facile, il faut donc mettre toutes les chances de son côté. Berchem-Sainte-Agathe organise pour cela des ateliers gratuits en soutien des jeunes à la recherche d’un job étudiant.

Comment se faire engager ? Comment écrire sa lettre de motivation ? En trois séances, les jeunes obtiendront des réponses à toutes leurs questions. Ainsi ils seront mieux préparés à un entretien d’embauche, connaîtront leurs droits et recevront des pistes de jobs possibles. "Accomplir toutes les démarches n'est pas toujours facile si on n'est pas aiguillé. Avec cette initiative on explique aux jeunes quels sont leurs droits et ont leur donne des conseils pour maximiser leurs chances de décrocher un job payé correctement et permettant de vivre une première expérience professionnelle enrichissante, explique l'échevin de la jeunesse francophone Yonnec Polet (PS). Ils sont hyper motivés, mais n’ont pas toujours la bonne méthode, les codes ou les bons réseaux. Ici, chacun reçoit les outils nécessaires. C’est un accélérateur d’opportunités et cela booste leur confiance en soi."

Les ateliers accueilleront les jeunes à partir de 15 ans les mercredis 25 mars, 1er et 8 avril de 14h à 16h à la Maison de jeunes de la commune.