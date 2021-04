"L'été on mettra des transats. Cela va apporter un côté sympa à ce lieu qui n'est pour le moment qu'une espèce de "crottoir" pour chiens". Pour ces deux espaces, le timing est plus ou moins le même. "Nous n'avons pas besoin de permis d'urbanisme et j'aimerais ouvrir assez vite afin que les Berchemois en profitent cet été". L'autre zone va prendre plus de temps. L'espace mesurant environ 750 m² se situe au bout des jardins des maisons de la rue de Grand-Halleux. "Je ne veux pas que cela soit source de problèmes pour les habitants, explique le bourgmestre humaniste. Nous allons donc lancer une participation citoyenne et demander aux habitants ce qu'ils aimeraient voir à cet emplacement. Cela pourrait être un espace visible mais clôturé. Pourquoi ne pas mettre des animaux ? Ils seront visibles et à la fois en sécurité dans cette zone. Après il faut réfléchir afin de respecter le bien-être animal".

Sur la deuxième zone de 800 m², qui longe la rue des soldats, le bourgmestre souhaite installer une terrasse en bois sur le trottoir. Comme le marché est installé sur le parking en face , les échoppes pourront s'installer dessus.

A quelques pas de la place Schweitzer à Berchem-Sainte-Agathe, entre la rue de l'église et la rue des soldats, un terrain en jachère de 1 000 m² est fermé et occulté par des bâches. Cet espace, appartenant à la commune et inutilisé est un gâchis pour le bourgmestre., précise Christian Lamouline CDH.