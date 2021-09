Bonne nouvelle pour les enfants et sportifs de l’ouest de Berchem-Sainte-Agathe. Les autorités vont entièrement rénover le parc ‘t Hof te Overbeke.

"Cela fait longtemps que ce parc doit être rénové", se réjouit l’échevin Saïd Chibani (CDH), en charge des Travaux publics.

"On a consulté les citoyens et les comités de quartier pour voir ce qu’on pouvait faire. On avait des demandes pour un terrain de basket, car c’est actuellement un manque sur la commune. On va donc faire une infrastructure pour le basket, accessible à tous jusqu'à 21h30. Sur les côtés du parc, on a prévu une piste de vélo pour les petits."

Les modules de jeux pour enfants resteront présents et seront rénovés. Ce projet d’un montant total de 350.621,75 (TVA comprise) est subsidié par la Région bruxelloise à hauteur de 70%.

Les autorités berchemoises espèrent finir les travaux au printemps prochain.